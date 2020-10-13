Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
10:48, 13 Октябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии.
- Ераносян, Гарегин Артушович, 1982 г. р.
- Амбарцумян Акоп Смбатович, 1996 г. р.
- Хачатрян Грайр Сурикович, 1981 г. р.
- Минасян Артур Норикович, 1981 г. р.
- Аветисян Хачик Левонович, 1981 г. р.
- Джаноян Мелик Зорикович, 1993 г. р.
- Дадоян Марат Зогракович, 2002г.
- Очинян Арман Араратович,1999 г. р.
- Арутюнян Геворг Гагикович, 2001 г. р.
- Карапетян Карен Мовсесович, 2001 г. р.
- Месропян Аргишти Сашаевич, 2000 г. р.
- Погосян Гукас Самвелович, 1990 г. р.
- Цатрян Карен Сережаевич, 1977 г. р.
- Ованнисян Нарек Вачаганович, 1992 г. р.
- Григорян Хажак Формикович, доброволец, 1973 г. р.
- Карапетян Вардан Фрунзевич, доброволец, 1984 г. р.
- Торосян Радик Папинович, доброволец, 1967 г. р.
До публикации этих имен было известно о 525 погибших.
ДОПОЛНЕНИЕ - Армия обороны Арцаха сообщает: “Список погибших военнослужащих, опубликованный 12 - 13 октября, содержал ряд неточностей. В частности, в упомянутых списках были Артур Арамаисович Аракелян, Акоп Хачатурович Акопян, Зарзанд Ованнесович Барсегян, Ваграм Вачаганович Ованнесян, Геворг Манвелович Манукян, Армен Завенович Амирджанян, Ишхан Рафикович Асланян, Мисак Акопович Сафарян, Айк Араратович Акопян и Артур Норикович Минасян. По уточненным данным они живы”.
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