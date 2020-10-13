Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии.

Ераносян, Гарегин Артушович, 1982 г. р. Амбарцумян Акоп Смбатович, 1996 г. р. Хачатрян Грайр Сурикович, 1981 г. р. Минасян Артур Норикович, 1981 г. р. Аветисян Хачик Левонович, 1981 г. р. Джаноян Мелик Зорикович, 1993 г. р. Дадоян Марат Зогракович, 2002г. Очинян Арман Араратович,1999 г. р. Арутюнян Геворг Гагикович, 2001 г. р. Карапетян Карен Мовсесович, 2001 г. р. Месропян Аргишти Сашаевич, 2000 г. р. Погосян Гукас Самвелович, 1990 г. р. Цатрян Карен Сережаевич, 1977 г. р. Ованнисян Нарек Вачаганович, 1992 г. р. Григорян Хажак Формикович, доброволец, 1973 г. р. Карапетян Вардан Фрунзевич, доброволец, 1984 г. р. Торосян Радик Папинович, доброволец, 1967 г. р.

До публикации этих имен было известно о 525 погибших.

ДОПОЛНЕНИЕ - Армия обороны Арцаха сообщает: “Список погибших военнослужащих, опубликованный 12 - 13 октября, содержал ряд неточностей. В частности, в упомянутых списках были Артур Арамаисович Аракелян, Акоп Хачатурович Акопян, Зарзанд Ованнесович Барсегян, Ваграм Вачаганович Ованнесян, Геворг Манвелович Манукян, Армен Завенович Амирджанян, Ишхан Рафикович Асланян, Мисак Акопович Сафарян, Айк Араратович Акопян и Артур Норикович Минасян. По уточненным данным они живы”.