Франция осуждает нарушение договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Власти Франции осуждают нарушение договоренностей о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в ходе брифинга представитель французского внешнеполитического ведомства, призвав стороны конфликта строго соблюдать согласованные в Москве условия.

"Мы осуждаем продолжение насилия, откуда бы оно ни исходило, и призываем стороны положить этому конец", - сказал он.

Франция, напомнил представитель МИД, "приветствовала гуманитарное прекращение огня, вступившее в силу 10 октября 2020 года".

"Сегодня крайне необходимо строгое соблюдение сторонами уже достигнутых договоренностей, что позволит продвигаться к полному прекращению военных действий", - считает он.

По словам дипломата, "Франция, являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, полностью готова содействовать возобновлению переговоров без всяких условий с тем, чтобы достигнуть политического урегулирования этого конфликта".