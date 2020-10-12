Благотворительные взносы во Всеармянский фонд “Айастан” превысили 100 млн долларов

Сумма, собранная в рамках кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха, объявленная Всеармянским фондон “Айастан”, переступила порог в 100 млн долларов США.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте фонда.

На данный момент Фонду “Айастан” уже перечислено более 100 млн 903 000 долларов.

“Каждый вклад спасает жизни в Арцахе. Сделай свой шаг прямо сейчас”, - призывают из Всеармянского фонда “Айастан”.

В Фонд делают вклады армяне, рассеянные по всему миру. К ним присоединились и такие знаменитости, как Ким Кардашян (1 доллар США), рок-музыкант, солист группы “System of a down Серж Танкян” (250 000 долларов США), семья американского миллионера армянского происхождения, звезды Интернета Дэна Билзеряна (250 000 долларов) и другие.