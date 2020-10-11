Эрдоган пытается создать что-то вроде Османского халифата: Ноам Хомский о проблеме Арцаха

Философ, лингвист и историк АврамНоам Хомский (как правило, транскрибируется как Хомски или Чомски—англ. AvramNoamChomsky)прокомментировал информацию о военных операцияхв направлении Арцаха, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции, в частности, отметив, что Эрдоган пытается создать в Турцииподобие Османского халифата и распространить свое влияние.А для Израиля все равно, кто будет убит проданным им оружием.

Как передает Арменпресс, согласноTheArmenianWeekly, такое мнение Ноам Хомский высказал в беседе с основателем и директором "Альтернативного радио", действующего в США, Давидом Барсамяном.

Историк отметил, что настоящий кризис начался, когда Азербайджан – естественно, при поддержке Турции, применил израильское оружие. И азербайджанские вооруженные силы убиваютим армян Нагорного Карабаха.

«Эрдоган в основном пытается создать что-то вроде Османского халифата в Турции, и он, как халиф, верховный лидер, будет распространять свое влияние по всей территории, разрушая остатки демократии в Турции. Израиль заинтересован только в продаже оружия. Они продают оружие кому угодно, совершенно не считаясь с тем, кого им будут убивать», - сказал Ноам Хомский.

Он отметил, что здесь задействовано много злонамеренных сил, и можно только надеяться, что будут предприняты определенные международные усилия для смягчения преступлений, агрессии, прежде чем она превратится в бойню, возможно, в международную войну.

В ответ на замечание Барсамяна о том, что Турция привезла из Сирии наемников-джихадистов ИГИЛ для войны с армянами – на стороне Азербайджана, он отметил, что это абсолютно верно. «Турция делает то же самое в Ливии, это одно из мест, где Эрдоган пытается расширить свою власть», - сказал Хомский.

Он также рассказал о настоящей демократической революции, которая произошла в Армении в 2018 году. Историк подчеркнул, что необходимо приложить серьезные международные усилия, чтобы найти способ положить конец нынешней агрессии и разрешить запутанный вопрос Нагорного Карабаха. «Это непросто решить, но путем разумных переговоров возможный результат может быть достигнут», - заключил он.

Подготовила Анна Григорян