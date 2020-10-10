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Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана продолжаются уже около 9 часов

Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана продолжаются уже около 9 часов

Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном, Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым продолжаются уже около 9 часов. Как сообщает Арменпресс, переговоры, начавшиеся 9 октября, несколько раз прерывались.

Во время первого перерыва глава МИД Азербайджана покинул здание МИД России. По информации журналистов, Байрамов посетил посольство Азербайджана и вернулся.


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