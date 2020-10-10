Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана продолжаются уже около 9 часов

Переговоры между главами МИД Армении, России и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном, Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым продолжаются уже около 9 часов. Как сообщает Арменпресс, переговоры, начавшиеся 9 октября, несколько раз прерывались.

Во время первого перерыва глава МИД Азербайджана покинул здание МИД России. По информации журналистов, Байрамов посетил посольство Азербайджана и вернулся.