В случае возможного гуманитарного прекращения огня нужно в несколько раз усилить бдительность

По мнению политолога Тевана Погосяна, в случае возможного гуманитарного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта армянская сторона должна в несколько раз усилить бдительность.

В беседе с Арменпресс Погосян сказал, что если удастся достичь прекращения огня в гуманитарных, то необходимо правильно использовать время ,и собрать силы.

«Наша бдительность должна возрасти в несколько раз: мы должны понять, кто наш враг. Гуманитарное перемирие может быть на 1, 2 или 3 дня, но после этого наш враг обязательно захочет нанести какой-то ущерб. Вот почему мы не только не должны терять бдительность, но и должны использовать полученное время гораздо более разумным способом, чтобы собрать свои силы, перестроиться и предпринять все необходимые действия. Каждую секунду мы должны быть готовы, чтобы как только противник примет меры, правильно нацелиться и разбить его», - сказал политолог.

Он отметил, что ранее Азербайджан говорил, что они не сдадутся, они пойдут до конца; теперь, если они согласятся на гуманитарное прекращение огня, то проведут передислокацию и снова прибегут к боевым действиям. Погосян подчеркнул, что речь идет не только об Азербайджане, но и о турецко-азербайджанских террористах, так как армянская сторона борется и против них.

По его словам, гуманитарных прекращений огня в 1991-1994 годах было много, после чего враг снова атаковал.

«Мы должны усвоить эти уроки, мы не должны допустить того же сейчас», - сказал Теван Погосян, добавив, что мы должны противостоять и суметь добиться победы, дав правильные контратаки.

В Москве проходят консультации министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. В повестке дня встречи - вопросы прекращения боевых действий, обмена телами погибших и военнопленными.