Баку и Анкара пытаются вновь привести в Арцах афганских моджахедов

Согласно данным международных СМИ, Эрдоган привезет новых наемников из членов “Исламская партии” пуштуна Гобеддина Хекматияра. Возглавляемая последним партия была самой радикальной группировкой моджахедов, воевавших против советских войск в Афганистане, которая в то же время получала львиную долю американских средств, предоставляемых секретными службами ВС Пакистана, что также часто было использовано для внутренних столкновений.

В 1977г. в 30-летнем возрасте Хекматияр основал эту радикальную партию. В 2001г., когда США начали военные операции против талибских лагерей в Афганистане и бен Ладена, они сразу же выразили готовность поддержать талибов. И это несмотря на то, что именно талибы еще в 1994г. отодвинули Хекматияра на второй план на политической арене страны. Хекматияр также известен как “мясник Кабула”, так как более 50 000 мирных жителей были убиты в городе во время его правления (1992-94гг.) после падения коммунистического режима. В 2002г. он снова нашел убежище в Пакистане, откуда посредством террористических и других типов действий боролся против афганских властей и миротворческих сил ООН, и был включен в список террористов ООН. Однако в 2016г. между президентом Мохаммедом Ашрафом Гани и “Исламской партией” было подписано мирное соглашение, а взамен Хекматияр и другие лидеры его партии приобрели неприкосновенность, его имя было удалено из списка террористов ООН.

Примечательно также, что Анкара не только всячески поддерживала возвращение известного террориста на родину, но и всячески пыталась участвовать в мирных переговорах, об этом писали также турецкие СМИ. По возвращении в Афганистан Хекматияр получил официальное приглашение посетить Турцию. Более того, даже пакистанские СМИ отметили, что Эрдоган изъявил желание встретить его в Афганистане, когда он вернется домой. По мнению аналитиков, Эрдоган с нетерпением ждал его возвращения на политическую арену Афганистана. Так что, нет ничего случайного. Возможно, именно близкими отношениями Хекматияр-Эрдоган была обусловлена позиция Кабула по Арцахско-азербайджанской войне. Хекматияр вложил огромные деньги в Турцию и, по всей видимости, доверяет свою жизнь только турецким врачам, получая лечение исключительно в Турции.

Эрдоган был поклонником Хекматияра с 1985г. и встречался с ним в Пешаваре. Саудовское агентство “Аль Аравия” в апреле 2017г. опубликовало фотографию 1985г., где Эрдоган стоял на коленях перед Хекматияром. На фото также был изображен лидер экстремистской группировки “Братья-мусульмане” в Тунисе Рашид аль-Гнуши. Тут есть также фотография 1995г. вышеупомянутого трио во время другого пира в Турции. Следует также отметить, что Хекматияр был членом организации “Молодые мусульмане”, афганской версии “Братьев-мусульман”. Эрдоган всегда сильно симпатизировал этой исламской наднациональной структуре и, по всей видимости, опираясь на ее распространение, жаждет реализовать свои неоосманские стремления и стать суннитским лидером ислама. Все это свидетельствует о существенном сходстве идеологии партий, возглавляемых Эрдоганом и Хекматияром. Последний тоже всегда имел желание проливать кровь. Вот, перед президентскими выборами в Афганистане в 2019г. он заявил, что возьмется за оружие, если заподозрит фальсификацию выборов. Этого не произошло, и теперь его близкий друг приглашает его пролить кровь немусульман, что может показаться приятным, однако в войне против Арцаха его ожидает разочарование, что также произошло во время войны в 90-х.

Гейдар Алиев также изначально стремился использовать экстремистских исламистов в своих целях, чтобы добиться успеха в войне против НКР и поставить ее на колени. Как отмечают западные источники, во время военных столкновений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом в 1993г. более 1000 афганцев-арабов, афганцев и пакистанцев прибыли в Арцах и сражались в качестве наемников в азербайджанской армии (RFI, 24 сентября 2001г.). Однако, как известно, никакого успеха они не добились. В этой связи примечательно, что они были “учениками” военных лагерей самой радикальной группировки моджахедов в Афганистане – “Исламской партии”, возглавляемой Хекматияром. Вовсе не исключено, что террористы тогда были доставлены в Арцах именно при посредничестве Эрдогана. То, что участники войны в азербайджанской армии из Пакистана и Афганистана были террористами Хекматияра, было доказано 10 мая 2000г. в Тегеране. Об этом мне рассказал Махмуд Маджид, которому я дала интервью. Он был одним из редакторов газеты “Джонбеш”, части организации “Национального исламского движения”, возглавляемой генералом Рашидом Дустомом. Говоря о террористической биографии Хекматияра, отметим, что, по американским данным, около 100 “учеников” его лагерей в 1993г. участвовали в первом теракте против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

О близких отношениях Эрдогана и Хекматияра свидетельствует резкая речь последнего в защиту авантюры Эрдогана в Средиземном море, которая была полностью опубликована 11 сентября агентством “Анатолу”. Возглавляя пятничную молитву, Хекматияр пел своему другу дифирамбы, отметив, что до 2023г. Турция станет сверхдержавой, эксплуатировав обнаруженные запасы газа. Затем он подчеркнул, что все провокации президента Франции Эммануэля Макрона против Турции будут нейтрализованы. Другими словами, к кому обратиться Эрдогану в это непростое время, как не к близкому другу-единомышленнику?

Эмма БЕГИДЖАНЯН