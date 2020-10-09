Пенсии и пособия лиц, состоящих на учете в Арцахе, будут выплачиваться в “Айпост”

Пенсии и государственные пособия, выплачиваемые наличным способом лицам, состоящим на учете в Республике Арцах, будут выплачиваться в Республике Армения, начиная с 9 октября этого года.

Министерство труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах распространило это заявление, отметив, что для получения пенсии и (или) пособия необходимо с документом, удостоверяющим личность, явиться в филиал ЗАО “Айпост”, обслуживающий фактическое место жительства пенсионера (получателя пособия).

“Для более подробной информации звоните на номер горячей линии Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения - 114 или на номер (010) 514-514 в Центр звонков ЗАО “Айпост” ”, - передает «Арменпресс» сообщение “Айпост”.