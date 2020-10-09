Аронян пока второй на “Norway Chess”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления на “Norway Chess”.

Как передает «Арменпресс», в 4-м туре сопернилом Ароняна был Алиреза Фируджа, шахматист из Ирана. Классическую партию гроссмейстеры завершили вничью. Согласно правилам турнира, шахматисты соревновались в матче “Армагеддон”, где победу одержал Фируджа.

В остальных играх победили действующий чемпион мира Магнус Карлсен и Тари Ариан.

После этого раунда Левон Аронян потерял лидирующую позицию и оказался на втором месте. Турнирную таблицу возглавляет Магнус Карлсен.