Состояние одного из раненых в Шуши российских журналистов крайне тяжелое

Состояние одного из трех российских журналистов, получивших ранения в результате ракетного обстрела церкви Казанчецоц в Шуши со стороны вооруженных сил Азербайджана, крайне тяжелое. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Офиса Защитника прав человека Арцаха в Facebook.

Руководство больницы проинформировало омбудсмена Арцаха Артака Бегларяна, что трое российских журналистов получили ранения в результате обстрела церкви Св. Казанчецоц. Состояние одного журналиста крайне тяжелое, другого - тяжелое. Омбудсмен выяснил, что в момент обстрела журналисты выполняли свою профессиональную работу, освещая последствия первого удара по церкви.

«По свидетельствам различных граждан и журналистов, присутствовавших на месте происшествия, до обстрела над церковью кружил беспилотник, который затем нанес удар по церкви. Эти факты ясно показывают, что азербайджанские вооруженные силы видели, что они обстреливают церковь, что внутри были журналисты с надписями “Пресса”. Следовательно, бесспорно, что Азербайджан наносит преднамеренные и целенаправленные удары по журналистам и церкви. Более того, в рамках миссии по установлению фактов выяснилось, что азербайджанские вооруженные силы также подвергли ракетному обстрелу территорию вокруг мечети Шуши», - говорится в публикации.

Решительно осуждая регулярные преднамеренные удары Азербайджана по журналистам и церкви, защитник прав человека Арцаха назвал эти действия войной и преступлениями против человечности. Омбудсмен призывает международные правозащитные организации дать надлежащую оценку этому инциденту и принять меры для наказания виновных.