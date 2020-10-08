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Состояние одного из пострадавших в результате обстрела церкви Казанчецоц журналистов тяжелое

Состояние одного из пострадавших в результате обстрела церкви Казанчецоц журналистов тяжелое

В результате ударов, нанесенных вооруженными силами Азербайджана по церкви Казанчецоц в Шуши, несколько журналистов пострадали, состояние одного из них тяжелое. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал директор ГНКО «Центр общественных связей и информации» Ованес Мовсисян.

«По предварительным данным, полученным из Степанакерта, российского журналиста оперируют», - написал Мовсисян.

Утром 8 октября ВС Азербайджана также нанесли артиллерийские удары по церкви.


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