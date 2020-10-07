Наши союзники не на поле боя, так как в этом не нуждается: Арцрун Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что союзники армянской стороны не находятся на поле боя во время развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, потому что армянская сторона в этом не нуждается. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 7 октября.

«Наши Вооруженные силы в настоящее время ведут боевые действия и одерживают победы, рассчитывая только на высокую боеспособность наших Вооруженных сил и народа. В течение 48 часов десятки тысяч наших граждан, многие из них добровольно, независимо от возраста, записались в армию, сформировали новые подразделения и пошли на фронт. Наши союзники не на поле боя, потому что мы в этом не нуждаемся. Мы ведем боевые действия самостоятельно и одерживаем победы», - сказал Ованнисян.