ВС Азербайджана обстреливают в Арцахе город Гадрут

Вооруженные силы Азербайджана ведут артобстрел по городу Гадрут. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Обстреливают город Гадрут», - написал он.

Азербайджан также обстреливает столицу Арцаха Степанакерт и город Шуши.