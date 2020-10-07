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ВС Азербайджана обстреливают в Арцахе город Гадрут

ВС Азербайджана обстреливают в Арцахе город Гадрут

Вооруженные силы Азербайджана ведут артобстрел по городу Гадрут. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Обстреливают город Гадрут», - написал он.

Азербайджан также обстреливает столицу Арцаха Степанакерт и город Шуши.


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