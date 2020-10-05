48 депутатов Европарламента призвали к немедленному прекращению агрессии против Арцаха

48 депутатов Европейского парламента направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, призвав его принять целенаправленные действия, чтобы остановить агрессию Азербайджана против Арцаха и Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Европейской федерации армян за справедливость и демократию в Facebook.

«Ракетные и авиационные удары по коренному населению Нагорного Карабаха, в том числе по столице Степанакерту, вынудили мирных жителей скрываться в убежищах. Мы настоятельно призываем вас, верховный представитель Боррелль, оказать также сильное давление на Турцию, чтобы она прекратила любое вмешательство по дестабилизации еще одного региона - Южного Кавказа», - говорится в письме.

Подписавшие письмо депутаты призвали азербайджанскую армию немедленно прекратить агрессию против мирного населения Нагорного Карабаха. Письмо Борреллю подписали депутаты из Кипра, Франции, Нидерландов, Италии, Греции, Литвы, Германии, Испании, Польши, Словакии, Швеции, Дании, Бельгии и Венгрии.