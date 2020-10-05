Авиакомпания “Армения” готова бесплатно перевозить гуманитарные грузы из РФ в Армению

Авиакомпания “Армения” рейсами Минводы-Ереван и Москва-Ереван 8 октября готова бесплатно перевезти гуманитарные грузы в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян.

“Максимальный вес - по 5 тонн грузов каждым рейсом. Информация о следующих рейсах будет периодически обновляться”, - сообщил Хачатрян.