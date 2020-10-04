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Премьер Армении уверен, что в случае необходимости РФ выполнит свои договорные обязательства

Премьер Армении уверен, что в случае необходимости РФ выполнит свои договорные обязательства

Российская 102-я военная база находится в Армении, и у Армении и РФ есть совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о которой четко прописано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию «Bild», отвечая на вопрос, возможно ли, что российская армия поможет Армении.

Коснувшись вопроса о том, в каком случае это может произойти, премьер-министр Никол Пашинян отметил: «Это конкретные случаи, предусмотренные соглашением, и я уверен, что в случае их возникновения Россия выполнит свои договорные обязательства».


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