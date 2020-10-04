Азербайджан обстрелял населенные пункты и Арцаха, и Армении. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян в интервью телеканалу "Украина 24".

- Какой реакции вы ждете от Украины?

- Нейтральной. Я понимаю, насколько болезненны подобные темы для Украины и ее граждан, но хочу подчеркнуть, что любые параллели с тем, что произошло в Нагорном Карабахе, неуместны. Представлю один факт: единственное самоопределившееся государство на постсоветском пространстве - Нагорный Карабах. Он самоопределился еще в период существования Советского Союза на тех же основаниях, что и Армения, Украина и Азербайджан.

- Армения сообщает об ударах по Степанакерту со стороны Азербайджана. Вы знаете, какое оружие применялось, есть ли потери? И что известно относительно существующей инфраструктуры?

- Знаете, вопрос не в том, из какого вида оружия стреляли, а в том, что стреляли, и не только в направлении Степанакерта, но и в направлении всех населенных пунктов, в том числе и населенных пунктов Армении. Это факты. Конечно, в результате этой агрессии жертвы есть с обеих сторон. И конечно, Азербайджан несет непропорционально большие потери, но в любом случае - эта агрессия ничем не оправдана. Тем более, что за Азербайджаном – прямая вовлеченность Турции, и на передовую они отправляют боевиков террористических организаций.

- У вас есть доказательства причастности Турции? Если да, то какие?

- Есть много доказательств, один только факт того, что самолет F-16, в чем мы уверены, сбил армянский самолет. Он сейчас, и не только он один, находится в Азербайджане и принимает участие в этих военных операциях: турецкие БПЛА, ударные БПЛА, управляются именно турецкой стороной.

- Мы хотели бы узнать от вас как можно больше о роли других стран. В частности, в случае с Израилем, почему был отозван посол? Какова роль Израиля? Как вы это расцениваете?

- Вопрос в том, что посол отозван из Израиля для консультаций. Это связано с тем, что мы понимаем, что такое бизнес сегодня, когда оружие продается агрессору. Но когда эти боеприпасы отправляются во время боевых действий, это неприемлемо. Речь идет именно об этом, и это относится к любому государству, не только к Израилю, который поставляет оружие нашему противнику в самый горячий момент боевых действий, при том что он постоянно теряет оружие при каждой своей атаке.

Другими словами, это означает продление боевых действий - вопреки призывам, сделанным в ходе консультаций Совета Безопасности ООН, вопреки призыву ОБСЕ. И самое главное – вопреки однозначным призывам президентов стран-сопредседателей Минской группы немедленно прекратить военные действия.