В результате обстрела в Степанакерте начался пожар
В результате вражеского обстрела гражданских зданий и объектов инфраструктуры в Степанакерте начался пожар. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр Армении.
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