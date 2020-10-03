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Австрия осуждает участие внешних сил в арцахском конфликте 

Австрия осуждает участие внешних сил в арцахском конфликте 

МИД Австрии вновь подтверждает свой призыв к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях в зоне нагорно-карабахского конфликта, осуждая при этом участие иностранных сторон в нагорно-карабахском конфликте. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в микроблоге Twitter МИД Австрии.

«Австрия подтверждает свой призыв к немедленному прекращению огня в гуманитарном конфликте в Нагорном Карабахе. Гражданские лица должны быть защищены в соответствии с международными обязательствами. Мы решительно осуждаем участие внешних сторон в конфликте», - говорится в сообщении.


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