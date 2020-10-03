 Депутаты Меджлиса Ирана призывают прекратить огонь и не допускать вмешательства третьих стран

Депутаты Меджлиса Ирана призывают к прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и к мирному урегулированию. Как сообщает «Арменпресс», заявления депутатов передает агентство ISNA.

Хосейн Нушабади, глава Комитета по национальным интересам и международной дипломатии, говоря о продолжающихся боевых действиях в Арцахе, подчеркнул, что позиция Ирана состоит в том, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, он должен быть урегулирован путем переговоров. “Армения и Азербайджан не должны позволить внешнее вмешательство и создание платформы для присутствия незаконных сил. Этот вопрос требует бдительности от обеих стран, чтобы противоречия были урегулированы и не создавались бы, чтобы другие страны не смогли бы удить рыбу в мутной воде и преследовать свои интересы Некоторые страны, даже не имеющие присутствия в Западной Азии, пытаются использовать этот конфликт в своих интересах, нельзя допускать их вход в регион. С другой стороны, некоторые силы хотят защитить свои интересы, используя в этом кризисе этнический фактор. Этого нельзя допускать”, - сказал Нушабади.

Эбрагим Азиз, член Комитета по национальной безопасности и внешней политике, подчеркнул, что лучший способ урегулировать конфликт - вернуться за стол переговоров.

“Мы считаем, что страны, которые не учитывают интересы этих стран заинтересованы в продолжении конфликтов. “Обе страны должны отвергать любые действия или влияние извне пределов своих географических границ”, - сказал он.

Представитель области Кермана в иранском Парламенте Мохаммад Мехди Захеди написал в своем аккаунте в Twitter, что нестабильность в регионе не в чьих интересах.

“Иран имеет культурные, цивилизационные и религиозные общности с Арменией и с Азербайджаном. Дипломатический аппарат страны должен быть активным посредником. Нестабильность в регионе не в интересах какой-либо страны”, - сказал Мохаммад Мехди Захеди.

27 сентября Иран призвал стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать переговорный процесс.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Утром 3 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на Северном и Южном направлениях границы Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сконцентрировав большие силы на этих флангах, перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери.