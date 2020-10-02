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В результате обстрела Степанакерта погиб один человек

В результате обстрела Степанакерта погиб один человек

Вечером 2 октября в результате ракетного обстрела Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами один человек погиб и четверо получили ранения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, в Степанакерте серьезно пострадали два жилых дома и, к счастью, в то время в домах было мало людей. в результате меньше раненых.

Омбудсмен напомнил, что ранее в Степанакерте подверглось обстрелу здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которому были нанесены серьезные повреждения.

«Очевидно, что удар был преднамеренным, учитывая степень точности ракет. В результате удара среди мирного населения и военнослужащих 7 раненых. Некоторые из раненых находятся в довольно тяжелом состоянии. Важно подчеркнуть, что Азербайджан целенаправленно атаковал орган, выполняющий гуманитарные функции», - сказал Бегларян.


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