Среди мирного населения Степанакерта есть пострадавшие, информация о жертвах уточняется

В результате обстрела Степанакерта есть пострадавшие среди мирного населения, а информация о жертвах уточняется. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Республики Арцах, начальник Оперативного штаба Григорий Мартиросян.

«Недавно был обстрелян город Степанакерт. У нас есть пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время информация о жертвах уточняется. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. Различные гражданские объекты, объекты инфраструктуры и жилые дома в последние дни неоднократно подвергались обстрелу», - сказал Мартиросян.