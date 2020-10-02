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Среди мирного населения Степанакерта есть пострадавшие, информация о жертвах уточняется

Среди мирного населения Степанакерта есть пострадавшие, информация о жертвах уточняется

В результате обстрела Степанакерта есть пострадавшие среди мирного населения, а информация о жертвах уточняется. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 2 октября заявил госминистр Республики Арцах, начальник Оперативного штаба Григорий Мартиросян.

«Недавно был обстрелян город Степанакерт. У нас есть пострадавшие среди мирного населения. В настоящее время информация о жертвах уточняется. Повреждены гражданские объекты и жилые дома. Различные гражданские объекты, объекты инфраструктуры и жилые дома в последние дни неоднократно подвергались обстрелу», - сказал Мартиросян.


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