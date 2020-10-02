Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают не обстреливать гражданское население

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шафер (Соединенные Штатыв Америки) выступили с заявлением относительно обстрела мирного населения. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне карабахского конфликта, а также против объектов на территории Армении и Азербайджана вдали от линии соприкосновения, и выражают озабоченность в связи с сообщениями о увеличениях числа жертв среди гражданского населения. Нападения или угрозы в отношении гражданских лиц неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны в полной мере соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

Сопредседатели также подчеркивают, что участие внешних сторон в эскалации насилия подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября 2020 года, сопредседатели вновь призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров в порядке доброй воли и без предварительных условий.

Сопредседатели также призывают в срочном порядке к немедленному гуманитарному прекращению огня, с тем чтобы обеспечить возвращение тел погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и МККК”.