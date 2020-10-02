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Ситуация вдоль всей армяно-азербайджанской границы относительно спокойная: Ованнисян

Ситуация вдоль всей армяно-азербайджанской границы относительно спокойная: Ованнисян

Ситуация вдоль всей армяно-азербайджанской границы относительно спокойная. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 2 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная», - сказал Ованнисян, добавив, что ситуация на армяно-азербайджанской границе несопоставима с ситуацией на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана.


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