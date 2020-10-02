Враг снова наносит удары в направлении Степанакерта: ОБНОВЛЯЕТСЯ

Враг снова наносит удары в направлении Степанакерта. Корреспондент Арменпресс слышал взрывы, ситуация в настоящее время уточняется.

Это второй удар по столице Арцаха за день.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян написал на своей странице в Twitter, что враг три раза ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами. «Кажется, разрушены жилые дома. Есть много пострадавших».

«СРОЧНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ... По Степанакерту было нанесено три удара, серьезно пострадали жилые дома, есть четкая информация о раненых, а подтвержденной информации о жертвах пока нет. И слово «casualties» в моем сообщении в Twitter означает «пострадавшие», а не «жертвы». Сейчас работают соответствующие органы и службы», - написал Артак Бегларян.

«Сейчас удары продолжаются, по-прежнему действует воздушная тревога. У нас нет никакой информации о жертвах или раненых, потому что мы все еще не можем выйти из укрытия», - сказала в беседе с Арменпресс директор Общественного радио Арцаха Ани Минасян.

Корр. Арменпресс сообщает, что воздушная тревога прекратилась, однако через некоторое время возобновилась.

Как сообщает корр. Арменпресс из Степанакерта, по неподтвержденной информации, вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по зданию перед Степанакертским военным госпиталем, в результате чего пострадало и здание госпиталя.