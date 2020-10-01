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Звучит как шутка, но мяч, который я заметил во дворе, меня спас: испанский журналист

Звучит как шутка, но мяч, который я заметил во дворе, меня спас: испанский журналист

Испанскому журналисту Пабло Гонсалесу, попавшему под азербайджанский обстрел в Арцахском городе Мартуни, удалось спастись от удара благодаря мячу. Как сообщает Арменпресс, ему удалось спастись благодаря мячу с логотипом футбольного клуба «Барселона», который лежал в одном из дворов и привлек его внимание. Пабло пошел сфотографировать мяч и во время обстрела успел лечь на землю во дворе и спастись.

«Это звучит как шутка, но мяч, который я заметил во дворе, меня спас. Поехал сфотографировать мяч, и лег на землю во дворе и спасся. На этот раз снаряд взорвался очень близко ко мне», - написал Гонсалес.


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