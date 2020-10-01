МИД Армении призывает Турцию прислушаться к призывам воздержаться от эскалации ситуации 

Министерство иностранных дел Республики Армения призывает Турцию прислушаться к призывам международного сообщества воздержаться от эскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 1 октября заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«Международное сообщество настоятельно призвало внешних игроков воздержаться от любых действий по эскалации конфликта. Турция должна прислушаться к этим призывам. На данный момент у нас есть единая, ясная, решительная позиция международного сообщества о том, что необходимо предпринять шаги для прекращения боевых действий», - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД добавила, что в течение этого периода министерство иностранных дел поддерживало контакты со всеми своими партнерами для достижения прекращения огня.

«Сегодня министр иностранных дел провел телефонный разговор со своим французским коллегой, а в настоящее время проводит видеоконференцию с министром иностранных дел Греции», - сказала Анна Нагдалян.