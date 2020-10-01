Министр обороны Армении принял посла Франции 

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 1 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, посол выразил соболезнования в связи с недавними жертвами среди военных и гражданского населения, отметив, что Франция глубоко обеспокоена эскалацией ситуации и внимательно следит за развитием событий.

Министр обороны Армении сообщил, что объем инициированных Азербайджаном при безоговорочной поддержке Турции боевых действий беспрецедентен, они ведутся на всей линии соприкосновения. Давид Тоноян подчеркнул, что Армия обороны выполняет поставленные перед нею задачи, развивает успех, сдерживает агрессию, развязанную противником, и наступательные операции Вооруженных сил Азербайджана будут и дальше получать сокрушительные удары, этот процесс уже начался.

В ходе встречи была достигнута договоренность о постоянном контакте и обмене информацией о развитии событий.