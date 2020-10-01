Премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Беларуси

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили развития, происходящие в результате военных действий в Нагорном Карабахе, развязанных Азербайджаном.