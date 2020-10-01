Премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Беларуси
15:06, 1 Октябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
Собеседники обсудили развития, происходящие в результате военных действий в Нагорном Карабахе, развязанных Азербайджаном.
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