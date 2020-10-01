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АО Арцаха сбила третий самолет противника

АО Арцаха сбила третий самолет противника

Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили еще один самолет противника.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Сбит еще один самолет противника!”

До этого Шушан Степанян сообщила, что 1 октября подразделения ПВО Армии обороны Арцаха на Южном и Юго-Восточном направлениях сбили еще один самолет и еще один вертолет.

Ранее Армией обороны был сбит еще один самолет.  Таким образом, число сбитых самолетов противника достигло трех.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

 В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 2800 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 90 БПЛА, 11 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 3 самолета, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.


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