Омбудсмен Арцаха представил список убитых врагом гражданских лиц

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян опубликовал данные о гибели мирных жителей в результате азербайджанских обстрелов 27-30 сентября. Арменпресс представляет данные граждан:

Виктория Геворгян, родившаяся в 2011 году в Мартуни, погибла в результате артиллерийского обстрела на заднем дворе. Мать и брат были ранены.

Эллада Балаян, родившаяся в 1961 году в Мартуни, погибла в результате артобстрела во дворе дома.

Лесмония Степанян, родившаяся в 1941 году в Гадруте, погибла в своей квартире в результате удара БПЛА.

Эрик Григорян, 1996 года рождения, село Мец Шен, погиб в результате артобстрела.

Грант Хачатрян, 1955 года рождения, Мартакерт, погиб в результате артобстрела.

Люба Мамунц, 1957 года рождения, погибла в результате артобстрела.

Лариса Мамунц, 1959 года рождения, г. Мартакерт, погибла в результате артобстрела.

«Выражаю соболезнования родным и близким всех погибших, а преступления Азербайджана должны быть получить соответствующую оценку, виновные должны быть наказаны. Арцах и армяне твердо стоят на своей земле», - написал Бегларян.