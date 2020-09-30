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Азиатские индексы - 30-09-20

Азиатские индексы - 30-09-20

ТОКИО, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.50% и составил 23185.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.97% и составил 1625.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3218.05 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 23459.05 пункта.


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