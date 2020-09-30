Азиатские индексы - 30-09-20
ТОКИО, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.50% и составил 23185.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.97% и составил 1625.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.20% и составил 3218.05 пункта, а HANG SENG вырос на 0.79% и составил 23459.05 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 18:57 Компания “ГеоПроМайнинг” направит 50 млн драм фонду “Айастан”
- 18:38 У карабахского конфликта не иного решения, кроме мирного: Захарова
- 18:36 МО Армении опубликовало кадры захвата вражеской позиции
- 18:25 Азербайджан передал воздушное управление наступательной операцией против Арцаха ВВС Турции
- 18:09 АО Арцаха уничтожила вражеские РСЗО «Смерч» и «Ураган»
- 17:56 Глава Европейского совета ведет переговоры с Баку и Ереваном по Карабаху: РИА новости
- 17:45 Азербайджанская пропаганда сталкивается с серьезными проблемами в плане различения вооружения
- 17:35 Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис
- 17:34 Саркисян в связи с развязанными Азербайджаном военными действиями направил письмо королю Бахрейна
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-09-20
- 17:29 Азиатские индексы - 30-09-20
- 17:10 Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией
- 16:56 МЦ “Григор Лусаворич” будет обслуживать арцахцев, временно переехавших в Армению
- 16:48 CNN: на складе Amazon во Флориде произошла стрельба
- 16:35 Премьер-министр Грузии предложил провести в Тбилиси диалог между Ереваном и Баку
- 16:33 Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака
- 16:21 Международное сообщество должно немедленно отреагировать на слухи об использовании наемников: ЗПЧ
- 16:19 Армяне, Франция исполнит свою роль: Макрон осудил Турцию
- 16:14 Инспекторы МАГАТЭ посетили второй спорный объект в Иране
- 15:52 Президент Армении направил письмо принцу Абу-Даби в связи с развязанной Азербайджаном войной
- 15:51 Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина
- 15:40 Турция должна воздержаться от вмешательства: МИД Греции о ситуации в Нагорном Карабахе
- 15:40 Для руководителя группы социал-демократов и зеленых в ПАСЕ неприемлемо вмешательство Турции
- 15:36 Армия обороны Арцаха поразила опорные пункты и боевую технику противника: видеоматериал
- 15:22 Мы никогда не позволим, чтобы на нашей родине был осуществлен еще один геноцид: президент Армении
23:27, 27.09.2020
Просмотрели 5448 раз Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+
10:41, 28.09.2020
Просмотрели 4471 раз Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
13:11, 28.09.2020
Просмотрели 4330 раз Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
11:24, 29.09.2020
Просмотрели 2865 раз За ночь противник потерял около 60 военнослужащих: кадры панического бегства
15:05, 27.09.2020
Просмотрели 2764 раз АО Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана о захвате населенных пунктов