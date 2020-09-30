Новый эмир Кувейта принес клятву перед парламентом

Новый эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принес в среду клятву верности перед Национальным собранием (парламентом) в качестве нового правителя страны.

83-летний наследный принц был назван эмиром во вторник после смерти 91-летнего эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в США, где с июля проходил лечение. Уже тогда в связи с госпитализацией главы государства его сводный брат наследный принц Наваф был наделен рядом властных полномочий, сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Согласно Конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но принимает всю полноту власти лишь после принесения клятвы перед парламентом.