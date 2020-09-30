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Президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани

Президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани. Как сообщили «Арменпресс»в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армен Саркисян проинформировал Эмира Аль Тани о новой войне, развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха, и представил ситуацию на данный момент.

Стороны сошлись во мнении, что решение проблемы возможно только путем диалога и переговоров.

В ходе телефонной беседы президент Саркисян и эмир Аль Тани коснулись также перспектив развития двусторонних отношений.


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