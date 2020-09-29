Глава МИД Армении провел телефонные разговоры со своими международными коллегами   

Глава МИД Зограб Мнацаканян 29-го сентября провел телефонные разговоры с рядом своих международных коллег: постоянным секретарем Великобритании по вопросам Европейской Политики и Америки Венди Мортон, с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и главой МИД Королевства Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, глава внешнеполитического ведомства проинформировал своих коллег о последних событиях на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом в результате крупномасштабных военных операций Азербайджана. Зограб Мнацаканян подчеркнул, что нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре с применением оружия разного калибра более чем свидетельствует об агрессивной политике военно-политического руководства Азербайджана.

В контексте безоговорочной поддержки, оказываемой Турцией Азербайджану, Министр иностранных дел Армении отметил, что вмешательство турецких властей в конфликт чревато серьезными последствиями и является прямой угрозой региональной безопасности.