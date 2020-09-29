Германия призывает Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня 

Правительство Германии призывает к немедленному прекращению огня между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил «Голосу Америки» пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

«Правительство Германии призывает к немедленному прекращению огня между Арменией и Азербайджаном. Последняя напряженность очень опасна», - сказал Зайберт.