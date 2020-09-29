Ереван пока не обращался в ОДКБ, но ситуация может измениться
19:02, 29 Сентябрь, 2020
Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", — пояснил дипломат.
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