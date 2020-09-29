Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Ереван пока не обращался в ОДКБ, но ситуация может измениться

Ереван пока не обращался в ОДКБ, но ситуация может измениться

Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", — пояснил дипломат.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации