В Шанхае до конца года запретят использование неразлагаемых пластиковых пакетов

Власти Шанхая до конца 2020 года запретят производство, продажу и использование одноразовых изделий из неразлагаемого пластика для объектов общественного питания, гостиничного бизнеса и электронной коммерции. Об этом сообщил во вторник информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на соответствующее решение городского Комитета по делам развития и реформ.

Под запретом окажется одноразовая пластиковая посуда и даже ватные палочки с пластиковым стержнем. Неразлагаемые пластиковые пакеты, согласно постановлению властей, больше нельзя будет использовать для упаковки пищевых продуктов, заказываемых через интернет. В дальнейшем, указывает ресурс, пластиковые пакеты будут запрещены по всему городу в торговых центрах, супермаркетах, аптеках, книжных магазинах и в выставочных комплексах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эти меры городских властей являются частью общенациональных усилий в Китае, направленных на снижение загрязнения окружающей среды изделиями из неразлагаемого пластика. В январе Госкомитет по делам развития и реформ ужесточил правила, регулирующие производство, продажу и использование тонких пакетов и других изделий из пластика. Общий план на этом направлении будет реализовываться в несколько этапов в течение ближайших пяти лет. Порядка 20 провинций страны, включая Гуандун, Хайнань, Шэньси и Шаньдун, раньше намеченного срока приняли ряд положений, ограничивающих использование изделий из неразлагаемого пластика.