Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Politico: США оценят сроки оснащения ядерными боеприпасами самолетов и подводных лодок

Politico: США оценят сроки оснащения ядерными боеприпасами самолетов и подводных лодок

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение военным оценить сроки оснащения стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и баллистических ракет ядерными боеприпасами со складов в случае истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Этот шаг, по словам собеседников издания, призван показать Москве серьезность намерений Вашингтона, чтобы добиться продления соглашения до президентских выборов 3 ноября на условиях США. Сейчас в администрации Трампа, утверждает газета, полагают, что Москва затягивает переговоры по продлению соглашения в расчете на победу кандидата от демократов Джозефа Байдена, ранее уже высказавшегося за сохранение договора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Белом доме, отмечает Politico, также хотели бы продлить ДСНВ, но на своих условиях, получив гарантии проведения затем более широких дискуссий по ядерной проблематике с участием Китая. Кроме того, ранее в Вашингтоне не исключили возможность увязать переговоры вокруг СНВ-3 и с другими вопросами отношений с Россией.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации