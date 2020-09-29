Politico: США оценят сроки оснащения ядерными боеприпасами самолетов и подводных лодок

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение военным оценить сроки оснащения стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и баллистических ракет ядерными боеприпасами со складов в случае истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

Этот шаг, по словам собеседников издания, призван показать Москве серьезность намерений Вашингтона, чтобы добиться продления соглашения до президентских выборов 3 ноября на условиях США. Сейчас в администрации Трампа, утверждает газета, полагают, что Москва затягивает переговоры по продлению соглашения в расчете на победу кандидата от демократов Джозефа Байдена, ранее уже высказавшегося за сохранение договора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Белом доме, отмечает Politico, также хотели бы продлить ДСНВ, но на своих условиях, получив гарантии проведения затем более широких дискуссий по ядерной проблематике с участием Китая. Кроме того, ранее в Вашингтоне не исключили возможность увязать переговоры вокруг СНВ-3 и с другими вопросами отношений с Россией.