Русская Православная Церковь заявила, что готова содействовать переговорам по Нагорному Карабаху

Русская Православная Церковь заявила, что она готова содействовать переговорам по Нагорному Карабаху.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издфание “Orthodox Times”.

“Русская Православная Церковь всегда была верна сохранению диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь осуществлять эту миссию”, - сказал заведующий отделом по связям с общественностью и СМИ Российской Церкви Владимир Легойда.

Это заявление он сделал после обострения ситуации в Арцахе.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. 29 сентября Армия обороны НКР заявила, что Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 БТР 82А, 5 танков.