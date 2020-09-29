Канада и Великобритания обеспокоены широкомасштабными военными действиями в зоне  конфликта

Канада и Соединенное Королевство опубликовали совместное заявление в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, размещенном на официальных сайтах правительств обеих стран, отмечается, что Канада и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены широкомасштабными военными действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Мы призываем немедленно прекратить военные действия, уважать соглашение о прекращении огня и защищать мирных жителей. Любое урегулирование этого конфликта должно отрицать насилие и включать мирное решение путем переговоров в рамках процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ”, - говорится в заявлении, распространенном от имени министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба и министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампайна, в котором обе страны выразили полную поддержку работе Минской группы ОБСЕ и ее последнему заявлению.