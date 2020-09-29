Генсек ООН призвал к немедленному возобновлению переговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав к немедленному прекращению огня на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте ООН.

Генеральный секретарь выразил обеспокоенность продолжающимися столкновениями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он призвал лидеров двух государств незамедлительно принять меры для установления прекращения огня и возобновления переговоров для предотвращения нестабильности в регионе.

Генеральный секретарь выразил свою полную поддержку важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость того, чтобы стороны работали с ними и вернулись к переговорам без промедления или предварительных условий.