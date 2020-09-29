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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наша борьба справедлива, победа неизбежна

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наша борьба справедлива, победа неизбежна

Сегодня в Армению и Арцах прибывают наши соотечественники из разных уголков мира, чтобы завершить славой очередную битву нашего народа. Армянский народ не имеет альтернативы. Турция теперь уже посредством Азербайджана шаг за шагом пытается реализовать свою вековую программу пантюркизма, на пути к реализации которой нет Арцаха и Армении. Армения сегодня более чем когда-либо не только готова противостоять нападению врага, но и обязана создать новые зоны безопасности вокруг Арцаха, окончательно лишив врага иллюзий военного решения проблемы и вынудив его вернуться к повестке конструктивных переговоров”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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