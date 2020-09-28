Омбудсмен Арцаха посетил мирных жителей, раненных в результате азербайджанской агрессии

Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян 28 сентября посетил раненных в результате азербайджанской агрессии мирных жителей, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Степанакерта.

Как сообщает Арменпресс, омбудсмен узнал об обстоятельствах полученных ранений, текущем состоянии здоровья, потребностях пациентов, в очередной раз подтвердив, что для восстановления прав пострадавших от военных действии будет задействован весь инструментарий, которым располагает Защитник прав человека.

Он также встретился с беременной женщиной, пострадавшей в результате боевых действий, и заверил, что жизни матери и ребенка ничего не грозит. Он подчеркнул, что все раненые должны находиться под особой опекой государства.

Артак Бегларян решительно осудил целенаправленные атаки Азербайджана на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру Арцаха, охарактеризовав их как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Защитник подчеркнул, что это очередные проявления проводимой в Азербайджане армянофобской политики, свою долю ответственности за которую несет и международное сообщество, не давая ей адекватной оценки.