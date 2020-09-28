Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина "Спутник V" стала бы большим подспорьем для Киргизии в борьбе с коронавирусом, на данный момент закупка препарата у РФ обсуждается правительством страны на уровне аппарата президента. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

"В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы... Мы с нетерпением ждем вакцину, которую выпустили российские ученые, "Спутник V". Я думаю, это будет мощное подспорье", - сказал Шаяхметов.

По словам Шаяхметова, в Киргизии нет мощностей для производства "Спутник V". "Конечно, из России, если будем, то закупать. Я как руководитель Центра экстренной медицины, да и как гражданин, очень заинтересован, чтобы эта вакцина к нам поступила", - добавил он.

В Киргизии выявлены 46 355 случаев заражения COVID-19, умерли 1064 человека. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.