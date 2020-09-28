Супруга премьер-министра Республики Армения Анна Акопян побывала в убежищах Степанакерта. Как сообщает «Арменпресс», об этом Анна Акопян сообщила на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром я побывала в убежищах Степанакерта, где укрывались мирные жители, женщины, дети и старики. Я была и у учеников Степанакертской школы-интерната №1, которые также укрываются в убежище”, - написала она.

Вчера Анна Акопян вместе с супругой президента Республики Арцах Кристиной Арутюнян в Республиканском медицинском центре посетила раненых.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.