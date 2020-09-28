СДПГ выражает свою безоговорочную поддержку Армении и Арцаху

Центральный правление Социал-демократической партии “Гнчакян” строжайшим образом осуждает посягательства Азербайджана на Арцах.

“С утра 27 сентября, азербайджанская армия начала широкомасштабные военные действия вдоль всей границы Арцаха. Однозначно, что этот враждебный акт диктаторского режима Алиева полностью был спланирован, согласован с Турцией и соответствовал экспансионистским планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Азербайджан и Турция несут всю ответственность за эту войну и за ее последствия”, - говорится в заявлении партии.

Как передает «Арменпресс», Социал-демократическая партия “Гнчакян” выражает свою полную и безоговорочную поддержку Республикам Арцах и Армении и армянской армии, отдавая все силы делу защиты Отечества.

“Мы призываем международное сообщество, страны-члены Минской группы предпринять шаги для немедленного прекращения боевых действий. В то же время мы обращаемся к ним с призывом сдержать конфликтующие стороны, безоговорочно осудить действия Азербайджана и Турции, которая открыто поддерживает Азербайджан”, - говорится в заявлении.