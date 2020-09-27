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Дело Армении и Арцаха-правое: специалист по международному праву высказался в поддержку Арцаха

Дело Армении и Арцаха-правое: специалист по международному праву высказался в поддержку Арцаха

Член Всероссийской Ассоциации Международного права Денис Дворников выразил свою поддержку Армении и Арцаху.

«Дело Армении и Арцаха-правое. Победа будет за армянским оружием, просто потому, что задача солдат Армии обороны Арцаха и Вооруженных сил Армении- это защита мирного населения. Мирного и трудолюбивого населения независимой Республики Арцах»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Денис Дворников.


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