Дело Армении и Арцаха-правое: специалист по международному праву высказался в поддержку Арцаха

Член Всероссийской Ассоциации Международного права Денис Дворников выразил свою поддержку Армении и Арцаху.

«Дело Армении и Арцаха-правое. Победа будет за армянским оружием, просто потому, что задача солдат Армии обороны Арцаха и Вооруженных сил Армении- это защита мирного населения. Мирного и трудолюбивого населения независимой Республики Арцах»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Денис Дворников.