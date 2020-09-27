СНБ Армении оказывает содействие профессионалам, обслуживающим информационные сайты

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am и ряд других информационных сайтов на договорной основе находятся на серверном пространстве зарубежной компании “Cloudflare”, и азербайджанскими хакерами были изменены настройки этих сайтов, которые за короткое время были исправлены.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, в целях обеспечения безопасности профессионалы, обслуживающие информационные сайты постоянно получают соответствующее содействие.