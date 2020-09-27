Сплочённость – безусловный залог наших побед: послание Президента Республики Армения А.Саркисяна

Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе, Диаспоре! Очередная азербайджанская военная агрессия – война против всего армянского народа. Эта война направлена против права человека на свободную жизнь в Арцахе, права иметь достойную и мирную жизнь и будущее. Я испытываю глубокую боль в связи с жертвами вследствие азербайджанской широкомасштабной военной агрессии, в числе которых также ребёнок и женщина.

Армия обороны Арцаха своим первым же ответом вновь доказала, что готова оперативно реагировать на любое военное действие. Нашим ответом на любую агрессию было, есть и будет восстановление мира, укрепление права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Мы ожидаем, что со стороны международного сообщества, в первую очередь, стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, государств, международных структур, частных лиц, будет дана равноценная и практическая реакция на военные действия Азербайджана.

Азербайджан этими своими действиями неприкрыто показывает международным посредникам и международному сообществу, что не хочет урегулировать Арцахский вопрос посредством переговоров и способствовать миру и стабильности в регионе, продолжает попирать общечеловеческие ценности, делать целью гражданское население, медучреждения и пути коммуникации. Мы надеемся, что со стороны международного сообщества будут предприняты срочные шаги в направлении прекращения спровоцированной Азербайджаном войны. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв, и не дестабилизировать ещё более и без того хрупкую ситуацию. Дорогие соотечественники, Достигнутая в Арцахской борьбе за существование победа – результат нашего единства и сплочённости. Сегодня сохранение этой победы – священный долг каждого из нас. Судьба нашего Отечества зависит от нас, от нашего единства, солидарности и дисциплинированности. Нужно сплотиться. Сплочённость – безусловный залог наших побед. В этот момент мы должны отложить в сторону все политические разногласия и личные противоположности и стать прочным тылом наших вооружённых сил. Будем действовать вместе, сколь бы ни был разным наш образ мысли, мировоззрение и представления. В Армении, Арцахе, Диаспоре возможности и потенциал каждого из нас должны использоваться для Родины. Храни Бог нашу армию. Храни Бог нас всех.